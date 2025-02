Harmonischer Wintertag mit Sonnenschein

Im Februar 1945 lebt er gemeinsam mit seiner Mutter und seinem zwei Jahre älteren Bruder in einer Hinterhauswohnung in der Gutzkowstraße nahe des Hauptbahnhofs. Der Vater ist als Soldat im Krieg, sodass die Familie allein klarkommen muss. Wenn Hans Weiß heute an den 13. Februar zurückdenkt, erinnert er sich zunächst an einen ruhigen, harmonischen Tag.

Wir haben nicht damit gerechnet, dass es diesmal so schlimm wird. Hans Weiß Zeitzeuge über die Luftangriffe auf Dresden

"Es war ein herrlicher Tag mit Sonnenschein. Meine Mutter hatte Wäsche gewaschen und wir Kinder sind auf dem Hof herumgerannt." Weil Faschingsdienstag war, seien auf der Straße immer wieder Kinder in Faschingskostümen vorbei gelaufen. "Das ging die ganze Zeit so - bis zum Abend."

Bildrechte: Familie Weiß/Repro: MDR/Stephan Hönigschmid

Obwohl sich das mitten im Zweiten Weltkrieg wie ein normaler Alltag anfühlt, erinnern spätestens die Sirenen am Abend daran, dass die Lage ernst ist. "Wir waren es ja gewöhnt. Fliegeralarm gab es schon lange. Wenn die Sirenen erklangen, ist man in den Keller gegangen." Von daher sei der 13. Februar zunächst nicht anders als andere Tage gewesen. "Wir haben nicht damit gerechnet, dass es diesmal so schlimm wird."

Reichlich 40 Menschen suchen Schutz im Keller

Er und sein Bruder hätten in dieser Zeit wegen des häufigen Fliegeralarms immer zeitig ins Bett gemusst. "In der zehnten Stunde kam dann unsere Mutter plötzlich ins Zimmer und sagte: 'Schnell raus, die Sirenen gehen. Wir müssen in den Keller'." Gemeint ist der Keller des Vorderhauses in der Gutzkowstraße Nummer 6. "Dort suchten jeweils 15 bis 20 Menschen aus dem Vorderhaus und aus dem Hinterhaus Schutz", sagt Weiß.

Bildrechte: Familie Weiß/Repro: MDR/Stephan Hönigschmid

Ängstliche Blicke an die Kellerdecke

Je lauter es draußen wird, desto stiller ist es im Keller. "Kaum jemand sagte etwas. Wir haben nur ständig die dumpfen Geräusche der Flieger gehört, bevor es dann knallte, wenn die Bomben einschlugen." Ängstlich hätten alle auf die Zimmerdecke geblickt. Jeder habe Sorge gehabt, dass die Decke reißt. "Für kurze Zeit war dann auf einmal Ruhe. Meine Mutter und meine Tante sind kurz raus aus dem Keller und haben gesehen, dass bei uns im Hinterhaus schon alles brannte."

Kellertür in Flammen - Ausstieg übers Fenster

Wenig später habe es die nächste Angriffswelle gegeben. Als auch diese vorüber ist, sollen die Bewohner den Keller verlassen. Aber die Kellertür steht in Flammen. "Wir mussten deshalb zum Fenster raus auf die Straße. Jeder wurde nacheinander rausgezogen", lässt Hans Weiß die heikle Situation noch einmal Revue passieren.

Feuerroter Himmel und Funkenregen

Eindrucksvoll ist auch der Blick zum Himmel: "Er war feuerrot und es gab einen Funkenregen, als ob es schneien würde." Die sogenannten Christbäume, mit denen die Bomber das Zielgebiet markiert haben, sieht Hans Weiß hingegen nicht. "Aus Gesprächen weiß ich, dass man die vor allem außerhalb von Dresden gesehen hat."

Vorbei an der brennenden Schule

Mit befeuchtetem Mundschutz fliehen Hans Weiß, sein Bruder und seine Mutter anschließend Richtung Beutlerpark. "Das war etwa nachts um zwei oder halb drei. Dort haben wir uns kurzzeitig niedergelassen." Weil seine Tante eine Wohnung in Nickern hat, fällt die Entscheidung, da unterzukommen. "Vorbei an meiner brennenden Schule sind wir zur Teplitzer Straße gelaufen und von dort gen Nickern. Das war ein ordentlicher Fußmarsch. Wir waren bestimmt zwei Stunden unterwegs."

Als Kind hat hat man das nicht so gespürt. Ich habe nicht groß über die Erlebnisse rund um den Bombenangriff nachgedacht, sondern einfach funktioniert. Hans Weiß Zeitzeuge