Drehstart Tatort-Kommissarin emotional gefordert bei 16. Fall aus Dresden

Im 16. Fall muss das "Tatort"-Team aus Dresden herausfinden, was in einer Schreckensnacht geschah. Martin Brambach (Peter Michael Schnabel, li.) hat allerhand zu tun, um Cornelia Gröschel (Leonie Winkler) an die Spielregeln der Polizeiarbeit zu erinnern. Kollegin Karin Hanczewski (Karin Gorniak) steht ihm zur Seite. Bildrechte: MDR/MadeFor/Marcus Glahn