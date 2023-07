In einer Straßenbahn der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ist es am Sonnabendmorgen zu einer schweren Gewaltat gekommen. Dabei soll nach den Angaben der Polizei in Dresden ein 32 Jahre alter Mann einen anderen Fahrgast in der Linie 7 mit einem Messer angegriffen haben. Der 40-Jährige wurde demnach mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Fahrgäste aus der Straßenbahn seien bei dem Vorfall nicht verletzt worden, sagte die Polizei.