Gegen einen mutmaßlichen Messerstecher ist am Sonntag in Dresden Haftbefehl erlassen worden. Am Sonnabend soll der 32-Jährige nach den Angaben der Polizei einen anderen Fahrgast in einer Straßenbahn der Linie 7 mit einem Messer angegriffen haben. Das 40 Jahre alte Opfer wurde demnach mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo der Mann wenig später starb. Weitere Fahrgäste aus der Straßenbahn seien bei dem Vorfall nicht körperlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte seien gegen 10.30 Uhr per Notruf informiert worden, dass in der Bahn "jemand abgestochen worden sein soll".