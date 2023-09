"Bei der Bundesregierung finden wir kein Gehör", sagte der Sprecher des Sächischen Handwerkstages, Andreas Brzezinski, MDR SACHSEN. Seinen Worten zufolge muss es ein Ende haben, dass die Situation der Baubranche heruntergespielt und auf Zeit gespielt wird. Ohne konkrete Maßnahmen werde das Baugewerbe gegen die Mauer gefahren und blute an Fachkräften aus, "so wie wir es in der Gastronomiebranche in den zurückliegenden Monaten erlebt haben".