Jochen Hampe: Die Zulassung von Medizinprodukten, wie wir sie heute machen, dauert sehr, sehr lange. Das führt dazu, dass das technisch Mögliche nicht genutzt wird für den Patienten. Wir wollen, dass das technische Niveau von Beatmungsgeräten, Infusionspumpen und Implantaten sich genauso agil und schnell entwickelt, wie es zum Beispiel in der Mobilfunkindustrie oder in der Halbleiterindustrie stattfindet.

Jochen Hampe: In vielen Bereichen der Medizin ist vorstellbar, dass man Kommunikation, Datenverarbeitung und Sensorik nicht mehr in eine Kiste baut, sondern dass das ein Chip wird. Dann kann ich es in den Körper hineinbringen und auf Katheder aufbringen. Man kann viele Dinge machen, die wir jetzt noch gar nicht ahnen können. Medizin wird schonender und zielgenauer. Sie bringt mehr Lebensqualität und bessere Ergebnisse für die Patienten.

Was bedeutet "Semeco"? Der Name des Zukunftsclusters steht für "Secure Medical Microsystems and Communications".

Jochen Hampe: Zum einen haben wir ein sehr gutes, konstruktives und niedrigschwelliges Miteinander auf dem gesamten Campus zwischen den Ingenieurdisziplinen und den Medizinern. Das gibt es in dieser Form nicht überall in Deutschland und international. Zum anderen haben wir viel Industrie in der Region. Von der Großindustrie, vor allem der Chipindustrie, bis hin zum Mittelstand und Start Ups, die in diesem Bereich schon aktiv sind und sehr gespannt auf die Medizin als Anwendungsfall schauen.