Auf die Dresdner Kultur kommen Kürzungen in Millionenhöhe zu. Den Plänen zufolge müssen städtische Einrichtungen wie das Deutsche Hygiene-Museum, das Europäische Zentrum der Künste Hellerau oder die Staatsoperette in den Jahren 2025 und 2026 je 4,76 Millionen Euro sparen. Die Freie Szene muss demnach mit 785.000 Euro weniger auskommen. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch kritisierte, so mache man gewachsene Strukturen und Vertrauen kaputt.