Ein weiterer Neuzugang im Kupferstichkabinett ist das Bild "Study for Darwin and the Satyr" des populären Gegenwartskünstlers Adrian Ghenie, das der Freundeskreis der Kunstsammlungen angekauft und dem Museum geschenkt hat. Außerdem schuf Ghenie eigens für das Kupferstichkabinett eine siebenteilige Werkgruppe. Sie bezieht sich auf die 1922 entstandene Arbeit "Kriegsverletzter", in der Otto Dix seine Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg reflektiert.