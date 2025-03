Für die Ausstellung "100 Ideen von Glück. Kunstschätze aus Korea" in Dresden hat das Koreanische Nationalmuseum einige seiner wertvollsten Objekte ausgewählt. In den Paraderäumen von August des Starken kann man so durch die facettenreiche und noch wenig bekannte Kulturgeschichte Koreas reisen.

Die Schau ist ein Gegenbesuch, denn 2017/18 war in Südkorea die Ausstellung "The Dream of a King" zu sehen. Darin zeigten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) ausgewählte Kunstschätze aus dem Grünen Gewölbe, der Rüstkammer und der Porzellansammlung. Sie präsentierten so im asiatischen Land die barocke Pracht aus der Zeit von August dem Starken. Durch die Corona-Pandemie ungewollt lange hinausgezögert, ist der Gegenbesuch erst jetzt in Dresden zu sehen.