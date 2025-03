Der Kunstpreis der Stadt Dresden geht in diesem Jahr 2025 an das Kammerorchester Sinfonietta. Der Jury zufolge begeistert das Ensemble mit seiner außergewöhnlichen Kombination aus klassischer und zeitgenössischer Musik. Dem Ensemble gelinge es damit, gewohnte Hörmuster aufzubrechen und ein breites Publikum auch für neue Musik zu begeistern. Der Kunstpreis ist den Angaben nach mit 7.000 Euro dotiert. Er soll am 23. Juni 2025 übergeben werden.