Das Büchlein hatte der in Greifswald geborene Friedrich zwischen Mitte April und Anfang Juni 1804 bei seinen Streifzügen in der Dresdner Umgebung dabei. Er hielt darin seine zeichnerischen Eindrücke fest. Zu sehen sind unter anderem feine Bleistiftzeichnungen von Bäumen, Ästen und Baumstämmen. Mehrere Motive hatte der Künstler in Hauptwerke übernommen, zum Beispiel die Skizze einer Eiche. Sie findet sich zum Beispiel in seinem Frühwerk "Hünengrab im Schnee" oder in die "Abtei im Eichwald".