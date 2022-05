Lange Wartezeiten in Bürgerbüros der Großstädte in Sachsen

In Leipzig ist die Situation ähnlich, allerdings weniger dramatisch als in Dresden. Auch hier müssen die Bürgerinnen und Bürger zum Teil wochenlang auf einen Termin warten. Kurzfristige Termine für den jeweiligen Tag bei den Bürgerbüros gibt es täglich 8 Uhr und 12 Uhr in der Online-Terminvergabe , erklärt der Berater am Bürgertelefon. Da müssen Bürger allerdings zeitlich flexibel sein. Termine für die jeweils übernächste Woche würden jeden Freitag 11 Uhr freigeschaltet, langfristige Termine mit einem Vorlauf von vier Wochen täglich 17 Uhr.

Doch in Chemnitz ist es seit dieser Woche wieder möglich, ohne Termin in die Meldestelle und in die Kfz-Zulassungsbehörde im Bürgerhaus am Wall zu kommen. Wie Stadtsprecher Axel Nowak MDR SACHSEN sagte, müssen Bürgerinnen und Bürger dafür aber längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Nowak begründet den Terminstau vor allem mit der großen Zahl von Geflüchteten aus Ukraine, die sich in der Stadt anmelden müssten. Für sie gebe es sogar zusätzliche Termine an Wochenenden. 2.700 Geflüchtete hat die Stadt nach Angaben des Stadtsprechers bislang aufgenommen.