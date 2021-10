Nach dem Angriff auf die Prokuristin einer Immobilienfirma 2019 in Leipzig führt offenbar eine Spur zur mutmaßlichen Linksextremistin Lina E. Wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte, wird in diesem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung gegen sie ermittelt. Zudem werde gegen eine ehemalige Mitarbeiterin einer Klinik in Magdeburg wegen Beihilfe dazu ermittelt. Die Frau werde verdächtigt, die Meldeadresse des Opfers unerlaubt abgefragt zu haben.