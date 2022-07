Der Prozess vor dem Oberlandesgericht Dresden gegen die mutmaßlichen Linksextremisten Lina E. und drei weitere Beschuldigte geht in eine entscheidende Phase. Am Donnerstag hat ein Kronzeuge, Johannes D., mit seiner Aussage begonnen. In seinen Einlassungen erklärte er auch, warum es zu der Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden überhaupt gekommen ist.