Bei den zwei Mitangeklagten handelt es sich um den 28 Jahre alten Lennart A. und um Jannis R., 37 Jahre alt. Lennart A. wurde 1994 in Braunschweig geboren. Er wuchs bei seinen Eltern in geordneten Verhältnissen auf. Nach dem Abitur 2014 jobbte er zunächst in seiner Heimatstadt bei VW in in der Produktion, ehe er danach einen einjährigen Work&Travel-Aufenthalt in Australien und Neuseeland absolvierte. 2015 begann er ein Physik-Studium an der Universität Leipzig und wechselte 2017 in den Fachbereich Mathematik. Aufgrund des aktuellen Verfahrens hat er bisher mehrere Seminare und Prüfungen verpasst, weswegen sich der anvisierte Abschluss in Regelstudienzeit voraussichtlich "um zwei Semester verzögert", wie Rechtsanwalt Werner angab.



Nach seinem Abschluss hofft der Angeklagte laut Angaben seines Anwalts auf eine Anstellung als Informatiker. Auch seine Anstellung als Werkstudent musste er demnach aufgrund des zeitintensiven Gerichtsverfahrens aufgeben. Darum lebe er derzeit von Ersparnissen und unterstützt von seinen Eltern. Diese verfolgen das Verfahren auch regelmäßig im Gerichtssaal.