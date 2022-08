Die Vernehmung des Mannes wird am Donnerstag fortgesetzt. Dann soll erneut über die Trainings sowie den Werdegang des Kronzeugen in der linken Szene gesprochen werden. Der Zeuge aus dem Umfeld der Angeklagten befindet sich seit Mai in Obhut der Behörden. Er machte seitdem umfangreiche Aussagen bei den Ermittlern.