Die Schriftstellerin Iris Wolff erhält den diesjährigen Chamisso-Preis Dresden. Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert. Sie ist seit diesem Jahr mit der Chamisso-Poetikdozentur der Sächsischen Akademie der Künste verbunden, für welche die Autorin weitere 4.000 Euro erhält. Seit 2018 wird die Auszeichnung an Schriftstellerinnen und Schriftsteller verliehen, die ihre individuellen migrantischen Erfahrungen im Bereich des Sprach- und Kulturwechsels in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur einfließen lassen.

Zur Begründung hieß es: Iris Wolff erkunde in ihren Romanen immer wieder auch die Welt ihrer Kindheit im Banat – das Glück, die Wechselfälle und dunklen Schatten der Geschichte, Krieg, kommunistische Diktatur, Zusammenbruch des "Ostblocks" und Migration. Florian Schmitz ist im Vorstand des Vereins Bildung und Gesellschaft Dresden, einem der Träger des Preises. Er lobte im Gepräch mit MDR KULTUR die Romane von Iris Wolf: "Das ist ein sehr unaufgeregter, ein sehr vorsichtiger und auch sein sehr tastender Zugang in diese Welt." Als Autorin könne sie schon auf ein umfangreiches Werk zurückblicken. Man dürfe aber auch hoffen, dass da noch mehr komme, so Schmitz.

Wolff wurde 1977 in Hermannstadt (Rumänien) geboren und wuchs im Banat und in Siebenbürgen auf. 1985 kam sie dann nach Deutschland und lebt heute in Freiburg im Breisgau. Hier arbeitet sie als freie Schriftstellerin. Sie ist auch als Dozentin für Literatur- und Kulturvermittlung tätig. Ihr Roman "Die Unschärfe der Welt" wurde 2020 veröffentlicht und stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Im Januar 2024 soll ihr neuer Roman "Lichtungen" erscheinen, kündigt der Klett-Cotta-Verlag an.