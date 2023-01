Vier Busse mit 230 Menschen haben sich am Sonnabend in den frühen Morgenstunden in Dresden auf den Weg nach Lützerath in Nordrhein-Westfalen gemacht. Wie die Initiative "Parents für Future Dresden" mitteilte, wollen sie dort gegen die Abbaggerung des Ortes demonstrieren. "Dieser Andrang trotz einer Hin- und Rückfahrt, die circa zwölf bis 14 Stunden in Anspruch nehmen wird, ist ein starkes Zeichen aus Dresden. Und ein wichtiges Zeichen auch deshalb, weil es aus dem Braunkohleland Sachsen kommt", sagte Sprecherin Louise Hummel-Schröter.