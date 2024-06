Dresden: Studierende berichten von Machtmissbrauch an Musikhochschule

Studie aus München belegt Machtmissbrauch

An der Münchner Musik- und Theaterhochschule wurde eigens eine wissenschaftliche Studie beauftragt, um die dortige Situation besser einschätzen zu können. Das Ergebnis: 70 Prozent der Befragten haben Machtmissbrauch mindestens einmal selbst erlebt. Zehn Prozent gaben an, körperliche und psychische Gewalt erlebt zu haben.

Avo (Name geändert) hat wie Danni in Dresden studiert und selbst körperliche Übergriffe von Lehrenden erlebt. Im Interview mit MDR KULTUR hat sie die Vorfälle ausführlich geschildert, möchte die Details aber zu ihrem eigenen Schutz nicht öffentlich machen. Avo kritisiert den grundsätzlichen Umgang an der Musikhochschule: "Es ist Usus, dass man Körper kommentieren darf. Es ist Usus, dass man Leute anfasst, ohne zu fragen. Es ist klar, dass da Übergriffigkeiten stattfinden, genau das Gleiche mit rassistischen Dingen." Dies bleibe aber meist unkommentiert und man nehme es hin.

Denn als Studentin einer Musikhochschule müsse man "bereit sein, alles zu tun", sagt sie. Wegen solcher Vorfälle komme es auch immer wieder zu Studienabbrüchen: "Das wird aber nirgends erfasst, taucht nirgends auf. Es gibt niemanden, der danach fragt." Dabei sei das Thema für die ganze Gesellschaft relevant – schließlich fließe "unfassbar viel Steuergeld" in die Ausbildung an Musikhochschulen.

An den Musikhochschulen ist das Thema nicht erst seit der Umfrage und der Studie in München bekannt. Die Rektorin der Dresdner Musikhochschule, Claudia Schmidt-Krahmer, sagte auf Nachfrage von MDR KULTUR: Wenn es solche Vorfälle gebe, sei das inakzeptabel. Sie versichert, dass die Hochschule entschlossen gegen sexualisierte Gewalt und Diskriminierung vorgeht.

Austausch zwischen Hochschule und Studierenden wichtig

Man stehe im engen Austausch mit den Studierenden, habe ein Vertrauensteam gebildet und dadurch mehrere Möglichkeiten für eine Kontaktaufnahme geschaffen. Außerdem gebe es ein Postfach, in dem Studierende anonym ihre Sorgen teilen könnten. Um in schwerwiegenderen Fällen etwas tun zu können, müsse der oder die Betroffene allerdings aus der Anonymität heraustreten: "Ich kann als Hochschulleitung nur agieren, wenn da eine Klage vorliegt." Im Fall von ihrer Hochschule in Dresden gebe es "keine Fälle, die vorliegen".

Oliver Franz vom Studierendenrat in Dresden berichtet, für die Betroffenen sei "die Konfrontation mit der Lehrperson" ein schwerer Schritt. Er halte es aber für wichtig, dass mehr Leute diesen Schritt wagten und als positives Beispiel vorangingen. Avo, die ihr Studium bereits abgeschlossen hat, glaubt, dass man damit jedoch die eigene Karriere in Gefahr bringen könne – zum Beispiel durch "schlechte Noten", die dann vergeben würden. Auch deshalb wollte und will sie anonym bleiben. Auch nach ihrem Studium hat sie Angst vor Konsequenzen für ihre berufliche Laufbahn.

Forderungen von Hochschulen und Betroffenen

Claudia Schmidt-Krahmer widerspricht dem entschlossen. Sie glaube, ein offener Umgang sei wichtig und die Wahrscheinlichkeit eines "Karriereknicks" sei "vielleicht viel größer, wenn man so ein Problem mit sich herumschleppt". Gemeinsam mit anderen Hochschulleitungen hat sie vor Kurzem in einer Rektorenkonferenz ein Positionspapier und Handlungsempfehlungen zum Thema Machtmissbrauch veröffentlicht.

Darin fordern sie unter anderem spezifische Fortbildungen für Dozentinnen und Dozenten sowie Erhebungen, wie viele Studierende betroffen sind. Solche Erhebungen sind an den Hochschulen in Dresden, Weimar und Leipzig jedoch bisher nicht geplant, wie die jeweiligen Hochschulleitungen auf Anfrage von MDR KULTUR mitteilten.

Die Betroffenen und auch die Studierendenräte der Musikhochschulen wollen unbedingt, dass diese Erhebungen durchgeführt werden, um das Ausmaß der Missstände klarer sehen zu können. Der Stura in Dresden hat seinerseits einen Forderungskatalog der Initiative gegen Machtmissbrauch an Musikhochschulen unterzeichnet und fordert, "dass Lehrende generell an Schulungen teilnehmen" sollen, so Oliver Franz. Es müsse verpflichtend sein, "dass sie sensibilisiert werden".