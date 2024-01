Das seit vielen Jahren undichte Hallendach in der Margon Arena in Dresden sorgte am Mittwochabend im Rückspiel der Playoff-Runde des CEV-Cups gegen den Schweizer Meister Viteos Neuchatel UC bei den Volleyballerinnen des Dresdner SC für Ärger und Frust. "Es war ein Scheiß-Tag ...und natürlich spielte uns die ganze Hektik durch das Reinregnen in die Halle ebenfalls noch böse mit. Der Zustand der Halle ist eine tickende Zeitbombe" sagte der Cheftrainer Alexander Waibl. Wie auf der Website des DSC zu lesen ist, stand die Durchführung des Spiels lange Zeit ganz auf der Kippe. Die Verantwortlichen hätten Eimer aufstellen und das Spielfeld wischen müssen, um die Schiedsrichter zu überzeugen, die Partie anzupfeifen.