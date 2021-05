Einem pakistanischen Christen aus Meißen droht weiter die Abschiebung. Noch immer sei eine humanitäre Lösung nicht in Sicht. Keiner der in den Behörden zuständigen Verantwortlichen habe eine zufriedenstellende Antwort gegeben, sagte der SPD-Landtagsabgeordnete und Theologe Frank Richter am Donnerstag in Dresden. Faisal Jahangir sei demnach ausreisepflichtig. In Pakistan müsse der katholische Christ religiöse Verfolgung fürchten.

Verhaftung im Landratsamt

Der Fall wurde im März öffentlich bekannt. Der Pakistaner war während eines regulären Besuchstermins im Landratsamt Meißen verhaftet und ins Abschiebegefängnis in Dresden gebracht worden. Nach Intervention des katholischen Bischofs Heinrich Timmerevers kam er wieder frei. Laut Richter soll der Mann nun freiwillig ausreisen und am 4. Juni dem Ausländeramt in Meißen ein Flugticket nach Pakistan vorlegen.

Neuer Antrag für Visum erst in Pakistan möglich

Hintergrund ist ein notwendiges Visum für Familienzusammenführung, das er in der Deutschen Botschaft in Pakistan beantragen soll. Jahangir lebt seit 13 Jahren in Deutschland und seit einiger Zeit in Meißen. Er ist erwerbstätig und seit 2020 mit einer Deutschen verheiratet. Wegen einer Asthma-Erkrankung ist er in ärztlicher Behandlung.

Zwischen behördlicher Behandlung und der Lebenswirklichkeit des Mannes klafft eine Lücke. Frank Richter SPD-Landtagsabgeordneter und Theologe

Mehrjährige Einreisesperre droht

Er hoffe "auf einen Gesinnungswandel der Behörden und eine andere Sicht im Landratsamt Meißen auf Faisal". Es gebe Ausnahmeregelungen, die es ermöglichten, das notwendige Visum auch in Deutschland einzuholen. Falls Jahangir bis zum 4. Juni das Ticket nicht vorlege, drohe ihm eine dreijährige Einreisesperre nach Deutschland. Es werde daher auch über die Möglichkeit eines Kirchenasyls nachgedacht, sagte Richter.

Innenminister Wöller: Keine Ausnahme möglich