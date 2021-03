Die umstrittene Abschiebehaft für einen pakistanischen Christen in Sachsen ist vorerst aufgehoben worden. Wie Innenminister Roland Wöller am Dienstag mitteilte, wurde der Mann aus dem Gefängnis entlassen. Nach Aussage des CDU-Politikers wird sich nun die Härtefallkommission mit dem Fall beschäftigen. Kurz zuvor war die Abschiebung noch gerichtlich bestätigt worden.

Frank Richter hatte den Fall öffentlich gemacht. Bildrechte: dpa

Der 41 Jahre alte Pakistani Faisal J. war nach Angaben des Theologen und SPD-Landtagsabgeordneten Frank Richter 2008 aus Angst vor religiöser Verfolgung nach Deutschland geflohen. Er ist demnach mit einer Deutschen verheiratet und arbeitet in der Gastronomie. Trotz dieser Integration war der Aufenthaltstitel des Mannes nicht verlängert worden. Die Behörden erklärten, er solle in der deutschen Botschaft in Pakistan einen neuen Antrag auf Aufenthalt in Deutschland und auf Familienzusammenführung stellen. Die Bearbeitung eines solchen Antrags dauert erfahrungsgemäß mindestens ein Jahr.