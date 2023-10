Über private Kontakte findet sie in einer Demenz-WG in Meißen einen Platz und muss doch nicht bis Cottbus fahren. An dem Tag meldet sich auch das Elblandklinikum mit einem Platzangebot. "Ich finde es fatal und mühsam, dass es in Sachsen keine zentrale Stelle für Informationen über freie Pflegeplätze gibt. Notfälle können ja immer passieren", meint die technische Sachbearbeiterin und fügt hinzu: "Nicht jeder hat so viel Zeit oder weiß, wo er sich hinwenden kann. In dem Dschungel braucht man doch Unterstützung."