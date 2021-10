Im Landkreis Meißen ist erstmals bei einem Wildschwein die Afrikanische Schweinepest (ASP) nachgewiesen worden. Wie das Sächsische Sozialministerium am Donnerstag mitteilte, wurde das Tier bereits am 8. Oktober in der Nähe der Autobahn 13 bei Radeburg erschossen. Wie das Virus in den Landkreis, etwa 60 Kilometer außerhalb der bisher bestehenden Sperrzone, gelangt ist, werde derzeit untersucht. Der Staatssekretär und Leiter des ASP-Krisenstabes, Sebastian Vogel, geht derzeit nicht davon aus, dass es sich um eine Übertragung durch migrierende Wildschweine aus den infizierten Gebieten im Landkreis Görlitz handelt.