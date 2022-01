Die Künstlerbünde der Städte Dresden und Meißen zeigen in Kooperation mit der Albrechtsburg ab dem 5. Februar eine Ausstellung mit aktuellen Arbeiten von 80 Bildenden Künstlerinnen und Künstlern. Das Besondere: Sie alle sind schon 70 Jahre und älter. Zusammengestellt wurde die Ausstellung mit dem Titel "Alterswerke - Kunstgeschichte(n) erzählen" von den beiden Kuratorinnen Nina Fischäss und Maren Marzilger. Ihnen liege die Auseinandersetzung mit einer Generation, die teilweise noch Krieg erlebt hat und vom Wiederaufbau, der DDR und der Zeit der Friedlichen Revolution geprägt sind, am Herzen.

Neben den Malereien, Plastiken und Skulpturen, die von Februar bis März in der Albrechtsburg zu ausgestellt sind, wird die Schau von Audioguides begleitet. Dafür haben die beiden Kuratorinnen ihren eigenen Angaben nach Interviews mit vielen Künstlerinnen und Künstlern geführt und diese aufgenommen. So können sich die Besucherinnen und Besucher anhören, welche Ideen hinter den einzelnen Kunstwerken stecken, welche Lebensgeschichte die Personen zu erzählen haben, aber auch, was die Kuratorinnen bei den Ateliersbesuchen erlebt haben.