Nach dem Angriff auf ein 14 Jahre altes irakisches Mädchen Anfang dieser Woche in Meißen hat die Polizei eine Tatverdächtige ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, steht die 42 Jahre alte Deutsche im Verdacht, das Mädchen am Dienstagnachmittag in der Wettinstraße unvermittelt angegriffen zu haben.