Nach einem tödlichen Unfall im Dezember vorigen Jahres auf der S81 bei Niederau im Landkreis Meißen hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen den Fahrer erhoben. Dem 18-Jährigen wird vorgeworfen, auf der kurvenreichen Strecke bei Dunkelheit zu schnell gefahren zu sein. Er hatte in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren.

Den Angaben zufolge war das Fahrzeug ins Schleudern geraten, kam von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinunter und überschlug sich. Der Beifahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Beschuldigte wurde leicht verletzt, er ist auf freiem Fuß. Er muss sich nun vor einem Jugendrichter am Amtsgericht Meißen verantworten.