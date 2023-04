Der Mann soll sich demnach gemeinsam mit anderen Protestierenden an die Kreuzung Nürnberger Straße und Bergstraße geklebt haben, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Durch diese Blockade habe er insgesamt etwa 40 Autofahrerinnen und Autofahrer an der Weiterfahrt gehindert, hieß es. Darüber hinaus soll der Beschuldigte an zwei weiteren Blockaden in München sowie in Magdeburg beteiligt gewesen sein. Auch hierzu werde ihm versuchte Nötigung vorgeworfen.