Statt nur vom Aschenbrödel zu schwärmen, darf sie jetzt selbst in das rosa Ballkleid schlüpfen. "Ich fühle mich richtig gut. Wie eine echte Prinzessin", sagt Lisa. Die Ausstellung rund um den Filmklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" lockt den Angaben nach jeden Winter 120.000 bis 130.000 Besucher an. Sie gibt Einblicke in Dreharbeiten, zeigt Originalkostüme, Requisiten und nachgebildete Szenen. Dieses Jahr läuft die Schau in der 13. Auflage.