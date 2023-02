Die Afrikanische Schweinepest ist eine Virusinfektion, die nur Schweine betrifft und häufig tödlich verläuft. Menschen und andere Tierarten sind nicht gefährdet. Die Möglichkeit einer vorbeugenden Impfung besteht derzeit nicht. Seit dem ersten Fall bei einem Wildschwein in Brandenburg im September 2020 wurden in Sachsen bisher 1.976 ASP-Fälle festgestellt. Einzelne Fälle in Hausschweinbeständen wurden 2022 auch in anderen Bundesländern bestätigt.