Das habe sich in verschiedenen Bistümern gezeigt. Deswegen sei es schwierig, die Beteiligung der Betroffenen in den Gremien zu ermöglichen: "Auch für das Bistum Dresden-Meißen gilt, dass sich wenige Betroffene gemeldet haben. Aus meiner Perspektive ist das eine der offenen Baustellen, nicht nur in Dresden-Meißen, sondern auch in vielen anderen Bistümern, dass es bisher nicht gelungen ist, gute Wege der Beteiligung von Betroffenen zu finden und sich deswegen Betroffene gar nicht melden und beteiligen wollen. Hier muss etwas passieren", fordert Claus.