Faisal J. lebt seit 2008 in Deutschland und ist erwerbstätig. Er lebt in Meißen und ist seit 2020 mit einer Deutschen verheiratet. Anfang März 2021 war er bei einem Behördentermin festgenommen worden und sollte am 17. März 2021 im Rahmen einer geplanten Sammelabschiebung vom Flughafen Leipzig/Halle nach Pakistan gebracht werden. Kurz vor der geplanten Abschiebung wurde der Fall öffentlich bekannt und Faisal J. aus der Abschiebehaft entlassen.