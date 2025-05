Für die Fans des Jahnbades in Miltitz hat die Leidenszeit ein Ende: Nach anderthalb Jahren, in denen es modernisiert wurde, hat es seit dem Sonnabend wieder geöffnet. "Oh ja, wir haben das Bad vermisst. Vor allem unsere Kinder haben gejammert, als es letztes Jahr zu hatte und es ja teilweise auch sehr warm war", berichtet Tina Albert aus Munzig. Sie und ihr Mann Christian hätten die Kinder in dieser Zeit ins Freibad nach Reinsberg in Mittelsachsen gefahren.