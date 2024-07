Seit Montag laufen Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung an der B6 in der Innenstadt von Meißen. Die Bauarbeiten erstrecken sich laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr vom Abzweig Meisastraße bis zur Unterführung der Eisenbahnbrücke. Die Bundesstraße wird dafür voll gesperrt. In diesem Bereich würden bis 9. August zunächst Leerrohre für Telematikleitungen und Abwasserrohre verlegt.