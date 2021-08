Bei den Bauarbeiten auf der A4 am Dreieck Nossen ist Entspannung in Sicht. Wie die für die Baustelle verantwortliche Autobahn GmbH MDR SACHSEN am Montag mitteilte, werden die Bauarbeiten früher abgeschlossen als ursprünglich geplant. Voraussichtlich ab dem 20. August stünden in jeder Richtung wieder alle drei Fahrspuren zur Verfügung. Danach gebe es nur noch Restmarkierungsarbeiten, hieß es. Im Frühjahr 2021 wurde das Baustellenende noch auf Ende August terminiert.