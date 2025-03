Nach der dramatischen Rettung einer Wanderin im Spaargebirge bei Meißen ermittelt die Polizei Dresden nicht weiter. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN, die Frau sei abgerutscht. Es habe keine Absicht oder das Zutun Fremder eine Rolle gespielt. Wie und warum genau die Frau am Mittag des 12. März die Mauer an der Boselspitze überwand und ins freie felsige Gelände gelangte, bleibt unklar.

Sie war dann in einer Felsspalte stecken geblieben und drohte, an dem Abgrund 80 Meter in die Tiefe zu stürzen. Erst nach mehr als acht Stunden konnte die 60-Jährige von der Feuerwehr Meißen und von Höhenrettern der Berufsfeuerwehr geborgen werden.

Wehrleiter aus Meißen kann sich Sicherungsnetz vorstellen

Der Leiter der Feuerwehr Meißen, Frank Fischer, nannte den Einsatz "unterhalb der Felskante eine besondere Herausforderung für die 41 Einsatzkräfte". Er wünscht sich an der Stelle, unterhalb der Felskante, spezielle, schräge Schutznetze, die auch Steinschläge auffangen könnten. "Man müsste an der Bosel etwas tun. Solche Netze gibt es in der Sächsischen Schweiz ja auch", meinte Fischer.

Coswig winkt ab und appelliert

Die für die Boselspitze zuständige Gemeinde Coswig sieht dagegen keinen Handlungsbedarf. Ordnungsamtsleiter Olaf Lier sagte MDR SACHSEN: "Wir haben an der Stelle ein Geländer und eine Abgrenzungsmauer. Wir haben seitlich Zäune errichtet und ein großes Schild aufgestellt, das vor den Gefahren warnt. Wer das ignoriert und absichtlich übersteigt, muss mit Risiken rechnen." Sicherheit habe in der freien Natur eben auch Grenzen, betonte Lier.