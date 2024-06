Der sogenannte Honig-Streit zwischen dem TV-Satiriker Jan Böhmermann und dem Imker Rico Heinzig geht in die nächste Instanz. Nach Böhmermanns Berufung gegen das erste Urteil des Landgerichts Dresden hat nun das Oberlandesgericht Dresden (OLG) am Dienstagnachmittag die Sache auf dem Tisch. Am Tag der mündlichen Berufungsverhandlung ist noch kein Urteil zu erwarten.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Robert Michael

Böhmermann hatte in seiner Magazin-Sendung im November 2023 die Firma des Meißners Rico Heinzig namens Myhoney Bio-Imkerei in Wort und Video kritisiert und ihr vermeintliches Engagement für Nachhaltigkeit und Artenschutz vorgeworfen. Wörtlich hieß es: "So, auch wenn es wie Naturschutz aussieht und vor allem so aussehen soll, ist dieses ganze Honigbienenangesiedel nichts anderes als 'beewashing'". Es handele sich um Werbung, Geld und Business.

Der Inhaber Rico Heinzig will den "Beewashing-Vorwurf" nicht auf sich sitzen lassen und verkaufte daraufhin "Böhmermann-Honig". In der ersten Gerichtsverhandlung sagte er dazu, dass er vier Plakate drucken und einen Stand mit 150 Honiggläsern in einem Edeka in Dresden aufbauen ließ. Auf dem Plakat ließ er Böhmermann einen "Beewashing Honey" empfehlen, nannte ihn einen "führenden Bienen- und Käferexperten". "Beewahsing" ist eine Anspielung auf Greenwashing und dem englischen Wort für Bienen.

Bildrechte: MDR/Kathrin König