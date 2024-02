Das Urteil einer Richterin wird am Donnerstagvormittag im Landgericht Dresden zu einer Klage des Satirikers und ZDF-Moderators Jan Böhmermann gegen einen Imker aus Meißen erwartet. Bei einem Gütetermin Mitte Januar hatte es keine Einigung gegeben. Böhmermann sieht seine Persönlichkeitsrechte verletzt, weil Bio-Imker Rico Heinzig aus Meißen mit Böhmermanns Bild und Namen für einen Honig warb, den er in einem Lebensmittelmarkt in Dresden vertrieb. Der Moderator wirft dem Imker Kommerzialisierung vor. Der wiederum sieht seine Aktion als Satire und von der Kunstfreiheit gedeckt.