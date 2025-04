In Coswig bei Dresden musste die Feuerwehr am Freitagabend zu einem Großeinsatz ausrücken. Wie die Polizei MDR SACHSEN bestätigte, war eine 2.000 Quadratmeter große Lagerhalle in Brand geraten. Darin sei Abfall gelagert gewesen. Dichte Rauchschwaden stiegen demnach über der Halle in der Naundorfer Straße auf.