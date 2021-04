Auf der Mülldeponie Gröbern im Landkreis Meißen ist in der Nacht zum Freitag ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei steht eine Halle in Flammen, in der Verpackungsabfälle mit "Gelben Säcken" lagern. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um zu löschen. Es gibt eine starke Rauchentwicklung. Die Brandursache ist noch unklar.