Die Polizei hat eine 35 Jahre alte Frau aus Meißen wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen. Wie die Polizeidirektion am Montag mitteilte, soll die Frau mindestens sechs Brände in Riesa und Meißen gelegt haben. Die Beamten gehen davon aus, dass sie unter anderem für zwei Brandanschläge auf Fahrzeuge des DRK in Meißen verantwortlich ist.

Die Frau sei wiederholt in Tatortnähe angetroffen worden und habe sich bei der Befragung in Widersprüche verstrickt, hieß es. Ein Ermittlungsrichter ordnete demnach die Unterbringung der Frau in einer medizinischen Einrichtung an. Ermittelt werde zudem gegen einen 32 Jahre alten Mann, der die Frau offenbar bei mehreren Taten begleitet haben soll.