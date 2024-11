Ganz ruhig bleiben, auch wenn die eigene Figur aus dem Spiel fliegt: Was vielen im Spiel "Mensch ärgere dich nicht" (Mädn) schwerfällt, ist für Mandy Kunze aus Sachsen ein Kinderspiel. Die 48-Jährige aus Thiendorf hat am Sonntag die Weltmeisterschaft in dem bekannten Würfelspiel in Berlin gewonnen. Dort hatte ein Spielhersteller den Wettbewerb zum 110. Geburtstag des Brettspiels organisiert. Rund 200 Spielerinnen und Spieler waren dort angetreten.