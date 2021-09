Der Carsharing-Anbieter TeilAuto eröffnet am Dienstag in Meißen eine neue Anlaufstelle. In der Kleinstadt sollen insgesamt zwei Stellplätze für Kundinnen und Kunden bereitstehen, so das Unternehmen. Eine Ausleihstelle befindet sich am Busbahnhof, die andere in der Altstadt. Die Vorbereitungen für die Standorte dauerten nach Angaben des Anbieters zwei Jahre. Zuletzt habe die Corona-Pandemie für eine Verschiebung gesorgt.

Abrechnung pro Kilometer

Beim Carsharing wird ein Auto per Telefon oder Internet reserviert. Das Angebot richtet sich besonders an Menschen, die kein eigenes Auto haben. Nutzerinnen und Nutzer können sich dann an den Stellplätzen einen Wagen abholen, abgerechnet wird pro gefahrenem Kilometer. Solche Mobilitätsangebote waren bislang vor allem in den sächsischen Kleinstädten Mangelware. Nach Angaben der Firma TeilAuto ist das Unternehmen in mehreren Städten in Sachsen vertreten, etwa in Chemnitz, Dresden und Görlitz, aber auch in Markkleeberg, Pirna und Zwickau.

In vielen Städten in Deutschland gibt es bereits Leihstationen verschiedener Anbieter. Bildrechte: dpa

Verkehrsforscher lobt Carsharing-Konzept

Für den Verkehrsökologen Udo Becker von der TU Dresden ist das eine gute Lösung. Im Gespräch mit MDR SACHSEN sagte Becker, die gemeinsame Nutzung von Autos sei aufgrund der hohen Herstellungskosten sehr sinnvoll. "Die Anschaffung eines Autos ist gerade für Familien sehr teuer - und dann stehen die 23 Stunden am Tag nur rum", so Becker.