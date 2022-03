Mit einem gestalteten Gottesdienst wird am Mittwochmittag in der St. Urbanskirche Meißen an die Toten erinnert, die im Zusammenhang mit Corona oder an Corona gestorben sind. Seit genau einem Jahr steht die Kirche an der Dresdner Straße als Gedenkort für Hinterbliebene und Trauender offen. Vor zwei Jahren war am 2. März der erste bestätigte Corona-Infizierte in Sachsen registriert worden. Vor einem Jahr öffnete der Gedenkort als erster in Sachsen seine Tür. Auch daran soll am Mittwoch 12 Uhr und am Abend um 18 Uhr erinnert werden, kündigt Pfarrerin Renate Henke im Gespräch mit MDR SACHSEN an.