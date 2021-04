Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat alle Kommunen und Institutionen dazu aufgerufen, sich auf ihre Art und nach ihren Möglichkeiten am zentralen Gedenktag für die Corona-Toten einzubringen. Das soll am Sonntag mit Kerzen und Blumen an Gedenkorten geschehen, mit Traueranzeigen der Stadtverwaltungen, Schweigeminuten, Trauerbeflaggung vor Rathäusern oder Glockenläuten. In der Oberlausitz beteiligen sich mehrere Kirchgemeinden am Corona-Gedenken. In Leipzig will das Universitätsklinikum an die Patientinnen und Patienten erinnern, die in den vergangenen Monaten am UKL ihren Kampf gegen das Virus verloren haben.