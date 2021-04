In der Produktionshalle von "Schaumaplast" in Nossen spucken die Maschinen im Sekundentakt Thermoboxen aus. Normalerweise, erklärt Kundenbetreuer Martin Raack, produziert die Firma für die Lebensmittelindustrie oder stellt Teile für die Autobranche her. Doch seit Wochen kommt die Nachfrage verstärkt aus dem medizinischen Bereich.