Die Sanierung des Weinberghauses auf dem Gelände der Freien Werkshule in Meißen geht voran. Seit 2004 wurden die Gebäude auf dem Crasso-Berg für den Unterricht hergerichtet. Das kleinere Weinberghaus ist das letzte Stück im Gesamtensemble, erklärt Geschäftsführerin Dorothee Finzel.

"Derzeit sind die Zimmerer am Werk und sanieren Fußböden und Deckenbalken. Ende April wird es dann endlich mit dem Innenausbau vorangehen", so Finzel. Einen großen Anteil an der Sanierung haben auch die Eltern der Schulkinder, ergänzt sie. Dass sich Eltern einbringen, sei Teil des Konzepts der Schule.