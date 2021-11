Die Richterin hat in den vergangenen Jahren sehr deutlich ihre Meinung gesagt. So deutlich, dass das Landgericht sie mehrmals gerügt hat. Doch die Verweise, die sie zumindest in einem Fall erfolgreich angefochten hat, scheinen nichts bewirkt zu haben. Das Sächsische Justizministerium hat deshalb, wie nun bekannt wurde, eine Disziplinarklage eingereicht. Sprecherin Christina Wittich: "Frau Kutscher wird vorgeworfen, dass sie gegen das für Richterinnen und Richter geltende Mäßigungsgebot verstoßen hat. Und das sagt, dass der Richter sich innerhalb und außerhalb seines Amts, auch bei politischer Betätigung, so zu verhalten hat, dass das Vertrauen in seine Unabhängigkeit nicht gefährdet wird."