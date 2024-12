Nach dem gewaltsamen Tod von drei Kleinkindern in Meißen haben zwei Meißnerinnen eine Onlinespenden-Sammlung gestartet. Die Gelder, die über die Plattform "gofundme" gesammelt werden, sollen "einzig zur Umsetzung der Beerdigung der kleinen Engel ans Bestattungshaus übermittelt werden", betonen die Organisatorinnen in ihrem Aufruf. Dem sind bislang mehr als 200 Menschen gefolgt und haben knapp 5.000 Euro gespendet (Stand: 12. Dezember). Das Spendenziel liegt bei 10.000 Euro. Damit wollen die Initiatorinnen "der Mama eine kleine Last von den Schultern nehmen".