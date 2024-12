Nach dem Tod von drei Kleinkindern in Meißen haben Menschen in der Stadt, aber auch in sozialen Medien ihre Anteilnahme bekundet. Vor der Haustür des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Cölln wurden mehrere Plüschtiere und etwa zwei Dutzend Kerzen und einige Blumensträuße niedergelegt. In dem Haus waren am Sonntagabend ein kleiner Junge und zwei Mädchen im Alter von einem, zwei und drei Jahren sowie deren 37 Jahre alter Vater tot gefunden worden.